التنمية تقدم مساعداتها لـ104حالة متضررة من المنخفض

غزة-الرأي:

قدمت وزارة التنمية الإجتماعية وعبر تدخلاتها المباشرة، وبشكل عاجل عن طريق لجان الطوارئ المنتشرة مساعداتها ل104 اسرة متضررة جراء المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة أمس الأربعاء .

وذكرت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة الرأي" أنها قدمت مساعداتها العاجلة من خلال ماهو متواجد لديها من مساعدات إغاثية إلى جانب التعاون مع المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة والشريكة للوزارة في تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين.

وأكدت أن طواقمها لازالت حتى هذه اللحظة تعمل في الميدان ،وتبذل جهودها المتواصلة من اجل تقديم كل ما يلزم لإغاثة المتضررين .