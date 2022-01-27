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بقيمة 40000 شيقل

الأوقاف توزع مساعدات نقدية لـ200 أسرة متعففة خلال المنخفض

27 كانون ثاني / يناير 2022 10:50

شعار وزارة الأوقاف
شعار وزارة الأوقاف

غزة-الرأي:

وزعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، مساعدات نقدية على 200 أسرة في قطاع غزة بتكلفة اجمالية 40000 شيقل.

وأكدت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة الرأي" أنها وزعت مساعدات نقدية على 12 أسرة متعددة البلاء بتكلفة اجمالية 4800 شيقل.

وأشارت الأوقاف إلى أن ذلك جاء عبر وحدة الزكاة والاغاثة، ضمن جهودها للوقوف بجانب الاسر المتعففة في هذا المنخفض الجوي ، وحدة الزكاة والإغاثة وبالتعاون مع مؤسسة شريكة.

وذكرت أن وحدة الزكاة والإغاثة استجابت لمناشدة أسرة من محافظة الشمال تعرض منزلها للحريق وتكفلت بمبلغ ٢٥٠٠ دولار من أجل ترميمه وتوفير الكسوة لأسرته.

واشارت الوزارة إلى أن وحدة الزكاة والاغاثة تستجيب لمناشدة طارئة لأسرة من محافظة رفح تعيش في ظروف مأساوية في بيت لا يصلح للسكن ، يسكن فيه أسرتين وتتكفل بايجار عام كامل لهم بتكلفة 1500 دولار.

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