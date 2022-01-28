بلدية دير البلح تطلع وفد من حماس طرق مواجهة تداعيات المنخفض

غزة-الرأي

استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من قيادة حركة حما..س للاطلاع على الجهود التي بذلتها البلدية والاستعدادات التي قامت بها لمواجهة آثار المنخفض الجوي.

ورحب رئيس بلدية دير البلح بالوفد مستعرضا استعدادات لجنة طوارئ الشتاء بالبلدية قبيل وأثناء المنخفض للتقليل من آثارة والتخفيف من معاناة المواطنين, وأضاف: تم وضع خطة للعمل خلال المنخفض وتقسيم العمال لثلاث فرق تحسبا لأي طارئ.

ورافق رئيس البلدية الوفد لمنطقة مجرى وادي السلقا والاطلاع على مجرى الوادي وارتفاع منسوب المياه والتدابير اللازمة وقت الطوارئ.

وقال خلال الجولة: تعمل فرق البلدية بجد واجتهاد وجهد متواصل لتخفيف معانا ة الناس داعيا الله أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة على أبناء شعبنا.

وبين أن البلديات تقوم بجهود مستمرة للتخفيف من تأثير المنخفض على المواطنين من بينها المحافظة على مناسيب جيدة لمجاري الأودية وتهيئة مصارف مياه الأمطار.

