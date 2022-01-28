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رئيس بلدية الزوايدة يشيد بجهود طواقم البلدية خلال المنخفض

28 كانون ثاني / يناير 2022 09:14

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غزة-الرأي

اشاد رئيس بلدية الزوايدة ا سامي ابو محيسن وأعضاء من المجلس البلدي، بجهود طواقم البلدية خلال المنخفض 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ووفد قيادي ضم كلا من د. غسان وشاح و د. تيسير ابراهيم، وا.فؤاد ابو بطيحان لاحياء وشوارع الزوايدة   

واستعرض ابو محيسن جهود لجنة الطوارئ والأعمال التي تبذلها للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي مبينا أن طواقم البلدية عملت على مدار الوقت منذ دخول المنخفض تحسباً لأي طارئ .
واوضح ابو محيسن بأنه تم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في العديد من المناطق كما تم تسليك وتنظيف عدد من خطوط وومناهل الصرف الصحي لتنظيفها من الرمال المتراكمة التي أدت إلى انسدادها بحيث يقلل من آثار المنخفض ويسهل حركة المواطنين والسيارت بالإضافة إلى معالجة طفح بعض مناهل الصرف الصح للحفاظ على سلامة المواطنين .
و أشاد الوفد بأداء الطواقم العاملة في الميدان وحرصها على سلامة المواطنين .

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