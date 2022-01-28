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العدل تستقبل وفداً عن كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية

28 كانون ثاني / يناير 2022 09:18

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استقبلت وزارة العدل اليوم وفداً من طلبة كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية للتعرف على الوزارة عن كثب.
بدوره، قال مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة بالوزارة أ. خليل حمادة قال أن الوزارة تفتح بابها لكافة المواطنين وترحب بكافة الشرائح المجتمعية لا سيما القانونيين المزاولين والطلبة في تخصص القانون والمحاماة الذين وسيحملون على عاتقهم مهمة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام أكبر وأقدم احتلال ظالم.
فيما تحدث مدير عام الشؤون القانونية أ. عبد الناصر أبو هولي عن مهام وزارة العدل ومهمتها الرئيسة بإرساء مبادئ العدالة والحفاظ على سيادة القانون وأنها وزارة سيادية في كافة الأعراف والأنظمة الدولية.
وأوضح مدير عام الشؤون المهنية أ. محيي الدين الأسطل طبيعة العمل في دائرته والمهام التي تقدمها للشعب الفلسطيني كالترجمة والخبرة والوساطة مستقبلاً. وتجول الطلبة بمرافق الوزارة للتعرف عليها وعلى خدماتها
 

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