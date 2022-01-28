الداخلية تتلقى 542 اتصالاً طارئاً خلال المنخفض الجوي

غزة-الرأي

تلقت الأجهزة الأمنية والشرطة بوزارة الداخلية والأمن الوطني 542 اتصالاً طارئاً من المواطنين في قطاع غزة عبر أرقام الطوارئ، منذ بدء المنخفض الجوي مساء الأربعاء.

وأظهرت إحصائية عملياتية أن الأطقم المختصة من الشرطة والدفاع المدني والعمليات المركزية تعاملت ميدانياً مع 298 إشارة من مجمل الاتصالات الواردة عبر أرقام الطوارئ 109، 100، و102.

وأوضحت الإحصائية أنه تمت تلبية استغاثات المواطنين الواردة عبر تلك الإشارات، والمتعلقة بالتضرر من آثار المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية، منها: تفقد منازل متضررة، إزالة أشجار وعوائق، التعامل مع إصابات، تطاير ألواح معدنية وما شابه، إلى جانب شفط مياه، سحب مركبات عالقة، نقل إصابات مختلفة، ومهام أخرى.

وتواصل "أجهزة الداخلية" العمل التعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة؛ برفع درجة الجهوزية والاستعداد لمساندة الأجهزة المختصة في التعامل مع آثار المنخفض الجوي، وضمان سير الحياة العامة.