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أسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة

28 كانون ثاني / يناير 2022 09:48

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غزة-الرأي

جاءت اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة 28يناير 2022 على النحو التالي : 

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