أسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة

جاءت اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة 28يناير 2022 على النحو التالي :
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28 كانون ثاني / يناير 2022 09:48
غزة-الرأي
جاءت اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة 28يناير 2022 على النحو التالي :
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