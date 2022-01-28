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يوفنتوس يعلن خضوع نجم فيورنتينا للفحص الطبى قبل التعاقد معه

28 كانون ثاني / يناير 2022 02:40

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أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى خضوع المهاجم الصربى دوسان فلاهوفيتش للفحص الطبي داخل النادى، تمهيدا للتعاقد معه بشكل رسمي، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه فيورنتينا للتعاقد معه مقابل 75 مليون يورو فى الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر موقع "تويتر" صورة لـ المهاجم الصربى دوسان فلاهوفيتش أمام مقر الكشف الطبى بالنادى الإيطالي.

وأكدت شبكة سكاي إيطاليا أن يوفنتوس توصل لاتفاق للتعاقد مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا مقابل حوالى 75 مليون يورو، لتكون هذه الصفقة الأغلى فى فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن.

وأضافت الشبكة أن فلاهوفيتش سيحصل على 7 ملايين يورو سنويا فى تورينو، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض القوية، وأبرزها من أرسنال الإنجليزى.

واختير المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى فيورنتينا في يوليو 2018، كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفاً فى المسابقة، ليواصل تألقه هذا الموسم وسجل 17 هدفا ليتقاسم صدارة الهدافين مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ومنتخب إيطاليا.

جدير بالذكر أن عقد فلاهوفيتش ينتهى مع فيورنتينا في يونيو 2023، وأعلن روكو كوميسو مالك النادي في أكتوبر من العام الماضي أن المهاجم رفض عروضا لتمديد عقده.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري، ويتقدم بست نقاط على فيورنتينا سابع الترتيب.

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