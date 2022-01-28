فيسبوك يطرح ميزات جديدة للمحادثات المشفرة على ماسنجر

تتعطل محادثات Facebook Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بسبب نقص الميزات فى بعض الاحيان، ولكن قد لا يمثل ذلك مشكلة لفترة أطول، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وتقوم Meta بطرح تحديث كبير لبرنامج Messenger يجلب العديد من ميزات الخدمة إلى المحادثات المشفرة، ويمكنك استخدام ردود الفعل والملصقات (بما فى ذلك ملفات GIF) والردود الخاصة بالرسالة وإعادة التوجيه، وسترى أيضًا مؤشرات الكتابة وشارات المستخدم التى تم التحقق منها وإشعارات لقطة الشاشة.

وتتيح لك الترقية أيضًا حفظ الصور ومقاطع الفيديو وتحرير الوسائط قبل إرسالها، وانتهى Meta أيضًا من إحضار الدردشات الجماعية والمكالمات المشفرة إلى Messenger ، ولذلك لا داعى للقلق من احتمال تعرض مناقشة عائلية للتطفل.

ولا تتوقع Meta أن يكون التشفير التام بين الأطراف هو الإعداد الافتراضي لـ Facebook Messenger و Instagram حتى عام 2023 ، وستحتاج إلى استخدام WhatsApp إذا كنت تتوقع هذه الراحة في هذه الأثناء.

ومع ذلك ، يمكن أن يقطع تحديث الميزة شوطًا طويلاً نحو تحقيق هدف مارك زوكربيرج المتمثل في إنشاء شبكة اجتماعية "تركز بشكل أكبر على الخصوصية" حيث يرى عدد أقل من الأشخاص ما تفعله.

ولا يعنى ذلك أن الحكومات مسرورة، وانتقد مسؤولون من المملكة المتحدة ودول أخرى التشفير من طرف إلى طرف ، بحجة أنه يضر بقدرة إنفاذ القانون على مكافحة استغلال الأطفال والتطرف والتهديدات الأخرى.

ومع ذلك ، من غير المحتمل أن تتراجع Meta - فقد رفضت الشركة الدعوات لإضعاف التشفير ، مشيرة إلى أن الأبواب الخلفية ستعرض السلامة والأمن للخطر (من خلال منح المتسللين وصولاً أسهل) علاوة على أي مخاوف تتعلق بالخصوصية، ومن المتوقع أن تواصل الشركة التقنية تعزيز ميزات الدردشة المشفرة لفترة من الوقت.