كل ما تحتاج معرفته عن خطة انستجرام لإطلاق ميزة "الاشتراكات المدفوعة"



تعمل خدمة مشاركة الصور "انستجرام" المملوكة لشركة "ميتا" على اختبار ميزة الاشتراكات المدفوعة مع مجموعة صغيرة من المبدعين في الوقت الراهن، حيث سيتمكن مستخدمو انستجرام في الولايات المتحدة قريبًا من الاشتراك مع عدد صغير من المبدعين والمؤثرين للوصول إلى المحتوى والميزات الحصرية الخاصة بهم.



وفي منشور بالمدونة، صرحت الشركة بأنها ستطلق اختبارًا للاشتراكات بداية من 19 يناير، مع إضافة المزيد من المبدعين في الأسابيع المقبلة، فيما سيدفع المعجبون رسومًا شهرية للوصول إلى المحتوى الخاص بالمشتركين فقط من المبدعين الذين يتابعونهم، مثل قصص وحياة حصرية.



وسيحصل المشتركون أيضًا على شارة أرجوانية من خلال اسم المستخدم الخاص بهم والتي تشير إلى حالتهم لمنشئ المحتوى، وتتراوح مستويات الأسعار من 0.99 دولارًا أمريكيًا إلى 99.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ويمكن لمنشئي المحتوى تحديد نقطة السعر لاشتراكاتهم.



فيما أخبر آشلي يوكي ، الرئيس المشارك للمنتج ، موقع TechCrunch أن انستجرام لن يأخذ جزءًا من عائدات اشتراك المبدعين "حتى عام 2023 على الأقل"، وحتى الآن هناك عشرة من المبدعين جزء من الاختبار المبكر ، بما في ذلك لاعبة كرة السلة سيدونا برينس ، والأولمبي جوردان تشيلز ، وعالم الفلك أليزا كيلي.



وكتب مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، التي تمتلك انستجرام ، في منشور على فيس بوك: "أنا متحمس لمواصلة إنشاء أدوات لمنشئي المحتوى لكسب عيشهم من خلال العمل الإبداعي ووضع هذه الأدوات في أيدي المزيد من المبدعين قريبًا"، يحتوي فيس بوك أيضًا على نسخته الخاصة من برنامج الاشتراك للمبدعين.



وفي مقطع فيديو، قال رئيس انستجرام آدم موسيري إن الاشتراكات هي "واحدة من أفضل الطرق" للمؤثرين والمبدعين للحصول على دخل يمكن التنبؤ به، وقام بعض المبدعين بالفعل بتحقيق الدخل من ميزات انستجرام مثل Close Friends عن طريق فرض رسوم على المعجبين خارج النظام الأساسي للوصول إلى Stories".



انستجرام و فيس بوك ليستا الشركتين الوحيدتين اللتين تطرحان نماذج اشتراك للتنافس مع منصات مثل TikTok ، في عام 2021 ، قدم Twitter ميزة Super Follows، ويقدم بعض المبدعين محتوى مشتركًا إضافيًا خارج النظام الأساسي على Patreon أو Substack.



