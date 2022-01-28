ميزة جديدة في تطبيق الفيديو "فيس تايم"

فعّلت "أبل" مع آخر تحديث لنظام تشغيل iOS، ميزة SharePlay على تطبيق مكالمات الفيديو Facetime، وهي مِيزة تتيح مشاركة الشاشة مع مستخدمين آخرين لأجهزة "أبل".



وبحسب موقع "أبل" يمكن مشاهدة الأفلام وبرامج التلفزيون خلال مكالمة FaceTime مع الأصدقاء والعائلة وأيضا مشاركة الاستماع للموسيقى ومشاركة الصور ويمكن أيضًا مشاركة الشاشة لعرض التطبيقات وصفحات الويب خلال المحادثة وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.



لكن هذا لا يعني أنه من الممكن مشاركة كل شيء مجانا عبر SharePlay كون تيم كوك يعرف هوس المستخدمين في التشارك باستخدام اشتراك واحد لخدمة معينة كــ "نتفليكس" أو Apple Music. أو Apple TV وغيرها من خِدْمَات تدفق الموسيقى والأفلام أو ما يعرف بخدمات الــ streaming.



لذا فإن إذا كنت تشاهد فيلمًا أو برنامجا تم شراؤه، فيجب أن يكون جميع المشاركين في SharePlay قد قاموا أيضًا بشراء هذا العنصر لمشاهدته أو لديهم اشتراك في هذه الخدمة.



ولكن يمكن ألّا يتوفر تطبيق FaceTime وبعض ميزات SharePlay وخدمات Apple الأخرى في بعض الدول أو المناطق.



لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام SharePlay في تطبيق Facetime يمكن زيارة موقع دعم أبل.

