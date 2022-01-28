بلدية غزة: نتعاون مع تحقيقات النيابة بوفاة الطفل "السرسك"

غزة - الرأي

أكدت بلدية غزة على تعاونها الكامل مع تحقيقات النيابة العامة والجهات المختصة، بحادثة وفاة الطفل أسامة السرسك، في مكب النفايات الشرقي.

ودعت البلدية في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة، إلى التروي وانتظار نتائج التحقيقات.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية مساء أمس الخميس، العثور على جثة الفتى أسامة السرسك (14عاماً) من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مدفونة بمنطقة جحر الديك.

وبينت الشرطة أنها تلقت عصر اليوم، بلاغاً بفقدان فتى في منطقة "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك شرقي مدينة غزة، وعلى إثر ذلك باشرت الأجهزة المختصة عمليات بحث مكثفة.

ولفتت إلى أن عمليات البحث استمرت بضع ساعات، بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والاستعانة بمعدات وآلية ثقيلة لوزارة الأشغال وبلدية غزة، حيث تم العثور على جثة الفتى.