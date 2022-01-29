الكاميرون تصطدم بأحلام جامبيا فى ربع نهائي أمم أفريقيا اليوم

يخوض منتخب الكاميرون مواجهة قوية أمام جامبيا، فى السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا فى الكاميرون.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى ربع النهائي بعدما تغلب على جزر القمر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي فى دور الـ16، بينما حجز منتخب جامبيا مقعده فى ربع النهائي بعدما أطاح بغينيا بهدف نظيف، ليضرب موعداً مع أسود الكاميرون.

ويتطلع منتخب الكاميرون لمواصلة مشواره في البطولة والإطاحة بنظيره جامبيا من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولكن لن تكون مهمة الأسود سهلة على الإطلاق خصوصا وأنه يواجه جامبيا الحصان الأسود للبطولة حتى الآن والذي حقق نتائج رائعة في المشاركة الأولى له بنهائيات أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الكاميروني مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بوركنيا فاسو بنتيجة 2-1 ثم ثغلب على إثيوبيا بنتيجة 4-1 قبل أن يتعادل مع الرأس الأخضر 2-2، ليحسم صدارة مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، والتقى منتخب الأسود مع جزر القمر في دور الـ16 وتغلب عليه بصعوبة بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في ربع النهائي.

في المقابل، افتتح جامبيا مشواره بالفوز على موريتانيا بهدف دون رد ثم تعادل مع مالي بنتيجة 1-1 قبل أن يهزم تونس في الوقت القاتل بهدف وحيد، ليحتل وصافة مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن مالي المتصدر، وصعد منتخب جامبيا إلى دور الـ16 ونجح في إقصاء غينيا بنتيجة 1-0، ليواصل مسيرته الرائعة في مشاركته الأولى بأمم أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مباراة جامبيا والكاميرون مع الفائز من مصر والمغرب في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.