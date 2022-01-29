وكالة الرأي الفلسطينية 4 مباريات في دوري غزة .. اليوم وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق للمساعدة فى منع أعراض الحساسية عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية أسباب تجبرك على تناول الحلبة يوميا في الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية للتخلص من سموم السكر وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أبرز أرقام صفقة ليفربول الجديدة لويس دياز وكالة الرأي الفلسطينية الكاميرون تصطدم بأحلام جامبيا فى ربع نهائي أمم أفريقيا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: نتعاون مع تحقيقات النيابة بوفاة الطفل "السرسك" وكالة الرأي الفلسطينية مطير: مسارات الأودية ومنسوب المياه آمن وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الجهات المختصة تحقق بحادثة العثور على طفل بمشفى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية ميزة جديدة في تطبيق الفيديو "فيس تايم"
أخبار » الرياضة و الملاعب

تعرف على أبرز أرقام صفقة ليفربول الجديدة لويس دياز

29 كانون ثاني / يناير 2022 08:49

11
11

اقترب ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بشدة من حسم صفقة الجناح الكولومبي لويس دياز من بورتو البرتغالى، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد منافسة قوية مع توتنهام.

وأجمعت الصحافة الإنجليزية على نجاح ليفربول فى حسم صفقة دياز، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة بورتو على ضم اللاعب مقابل 37.5 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 12.5 مليون إسترليني حوافز، وسوف يجرى اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة الكشف الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي من جانب الريدز.

بدأ لويس دياز صاحب الـ 25 عاما مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق بارانكيا الذى كان يلعب في دورى الدرجة الثانية في كولومبيا، قبل أن ينضم لصفوف فريق أتلتيكو جونيور في عام 2017، والذى لعب له حتى عام 2019، وخاض معه 108 مباريات في جميع المسابقات وسجل 20 هدفا.

وخلال سوق الانتقالات الصيفية عام 2019 نجح بورتو فى استقطابه بعدما أقنعه النجم الكولومبي راداميل فالكاو بالانضمام إلى العملاق البرتغالى فى صفقة وصلت قيمتها إلى 7 ملايين يورو، وبعقد لمدة 5 سنوات.

وخاض الجناح الكولومبي مع بورتو، 125 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 41 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة، حصل على 9 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين، وتوج دياز بلقب الدوري البرتغالى موسم 2019 – 2020، بجانب كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالى.

وعلى المستوى الدولى شارك دياز بقميص المنتخب الكولومبي في 31 مباراة، وسجل خلالها 7 أهداف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟