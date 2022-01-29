تعرف على أبرز أرقام صفقة ليفربول الجديدة لويس دياز

اقترب ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بشدة من حسم صفقة الجناح الكولومبي لويس دياز من بورتو البرتغالى، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد منافسة قوية مع توتنهام.

وأجمعت الصحافة الإنجليزية على نجاح ليفربول فى حسم صفقة دياز، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة بورتو على ضم اللاعب مقابل 37.5 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 12.5 مليون إسترليني حوافز، وسوف يجرى اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة الكشف الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي من جانب الريدز.

بدأ لويس دياز صاحب الـ 25 عاما مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق بارانكيا الذى كان يلعب في دورى الدرجة الثانية في كولومبيا، قبل أن ينضم لصفوف فريق أتلتيكو جونيور في عام 2017، والذى لعب له حتى عام 2019، وخاض معه 108 مباريات في جميع المسابقات وسجل 20 هدفا.

وخلال سوق الانتقالات الصيفية عام 2019 نجح بورتو فى استقطابه بعدما أقنعه النجم الكولومبي راداميل فالكاو بالانضمام إلى العملاق البرتغالى فى صفقة وصلت قيمتها إلى 7 ملايين يورو، وبعقد لمدة 5 سنوات.

وخاض الجناح الكولومبي مع بورتو، 125 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 41 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة، حصل على 9 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين، وتوج دياز بلقب الدوري البرتغالى موسم 2019 – 2020، بجانب كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالى.

وعلى المستوى الدولى شارك دياز بقميص المنتخب الكولومبي في 31 مباراة، وسجل خلالها 7 أهداف.