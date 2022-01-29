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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هكذا يخطط واتس آب لتغيير طريقة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

29 كانون ثاني / يناير 2022 09:02

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كشف تقرير حديث أن واتس آب يعمل على إعادة تصميم قد يغير طريقة مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو على النظام الأساسي، فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، بدأت المنصة المملوكة لشركة فيس بوك في طرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي أندرويد من خلال Google Play Beta Program.
 
وعلى الرغم من أن التحديث لا يجلب أي ميزة جديدة، إلا أنه يلمح إلى أن منتقي الوسائط المعاد تصميمه قيد التطوير، ووفقًا لقطات الشاشة التي شاركها WABetaInfo ، سيعرض واتس آب علامتي تبويب جديدتين: Recents و Gallery.
 
ويبدو أن الهدف هو تسهيل اختيار الوسائط التي يرغبون في مشاركتها بشأن حالتهم أو مع جهات الاتصال على المستخدمين. ستعرض علامة التبويب "الأخيرة" جميع الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى معرض الهاتف. بينما ستعرض علامة التبويب المعرض جميع ملفات الوسائط الأخرى المخزنة في هاتفك الذكي.
 

متى وكيف ستتمكن من الوصول إلى الإعدادات الجديدة؟

يكشف التقرير كذلك أن قسم الوسائط المعاد تصميمه لن يكون متاحًا عند النقر على أيقونة "+" في الدردشة ، ولكن ستتمكن من تحديد القسم الجديد عند الوصول إلى معرض الهاتف بالضغط على أيقونة الكاميرا إما في محادثة أو في قسم الحالة، نظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير ، فليس من المعروف بعد متى ستتوفر.

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