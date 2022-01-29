الأوقاف تنعي العالم الفلسطيني المجاهد صلاح الخالدي

غزة-الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضيلة العالم الفلسطيني المجاهد د. صلاح عبد الفتاح الخالدي, أحد أبرز رموز العلماء الفاعلين في مجال تفسير القرآن الكريم، والدعوة والتربية, الذي وافته المنية بعد إصابته بفايروس كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته وطلابه والأمتين العربية والإسلامية عامة والشعب الفلسطيني خاصة، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت :" ننعي في وزارة الأوقاف أحد أبرز رموز العلماء العاملين، وأهل التفسير، والدعوة والتربية، بعد حياة حافلةٍ بالدعوة إلى الله تعالى وتربية الأجيال والتعليم الشرعي والحياة مع ‏كتاب الله تعالى تفسيرًا وتعليمًا ونصرة لقضايا الأمة كلّها وفي الصّدر منها قضيّة فلسطين والقدس ‏والمسجد الأقصى المبارك.‏

وأضافت :" كما ونذر نفسه وحياته لخدمة الدين والعلم والعلماء والناس، وسعى في خدمة الناس ، وعرف بحبه للخير والعلم والعلماء وخدمة الدعاة، وله العديد من الإسهامات التي خدمت قضايا الأمة".

يُذكر أن د. صلاح الخالدي يُعد أحد أبرز العلماء العاملين وأهل التفسير والدعوة والتربية وعضو هيئة علماء فلسطين, وصاحب المؤلفات النافعة وكان أبرزها سيد قطب الشهيد الحي, ونظرية التصوير الفني عند سيد قطب, وأمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب, ومدخل إلى ظلال القرآن, والمنهج الحركي في ظلال القرآن, وفي ظلال القرآن في الميزان, ومفاتيح للتعامل مع القرآن, وفي ظلال الإيمان , والشخصية اليهودية من خلال القرآن, وغيرها الكثير.

