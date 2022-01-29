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5536 مغادراً و5973 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

29 كانون ثاني / يناير 2022 09:51

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غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23 وحتى 28 يناير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5676 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5973.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5536 مواطناً و110 أجانب، و30 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5803 مواطناً، و173 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل، و5 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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