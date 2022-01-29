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الأشغال: غزة بحاجة إلى 300 مليون دولار لإعادة البناء

29 كانون ثاني / يناير 2022 02:39

أعمال البناء في المدن المصرية
أعمال البناء في المدن المصرية

غزة - الرأي:

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، إن قطاع غزة بحاجة إلى 300 مليون دولار لاستكمال أعمال الترميم وإعادة بناء البيوت المتهالكة.

وأكد اليوم السبت، أن احتياج قطاع غزة من السكن أكبر بكثير مما ستقدمه المدن المصرية، وأن الوزارة تعطي الأسر الأكثر استحقاقاً الأولوية للاستفادة منها.

وأضاف: "عدم حصول بعض الأسر على شقة لا يعني أنها لا تستحق، ولكن ذلك بسبب الاحتياج الكبير جداً".

وقال إن هناك عزوف من المانحين في تقديم العون، وعندما تم حصر الاحتياج الفعلي، كانت الحاجة لـ 300 مليون دولار لاستكمال أعمال الترميم وإعادة بناء البيوت المتهالكة، والإشكالية تمثلت في عدم توفر الأموال.

وأشار إلى أن بعض الأسر قدمت طلبات لإعادة ترميم بيوتها منذ 10 سنوات وما زالت تنتظر، واليوم عند زيارتها وجدنا أن بيوتها لحاجة لإعادة بناء من جديد.

 ولفت سرحان إلى وجود برنامج مشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية لتقوم بإجراء عمليات البحث عن الأسر الأكثر احتياجاً، لما لطواقمها من خبرة في هذا الدور.

 

متابعة عن إذاعة الأقصى.

 

 

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