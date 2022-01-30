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المنتخب الوطني لخماسي الكرة يواصل تدريباته تحضيراً للتصفيات الآسيوية في الإمارات

30 كانون ثاني / يناير 2022 09:25

المنتخب الوطني لخماسي الكرة يواصل تدريباته تحضيراً للتصفيات الآسيوية في الإمارات
المنتخب الوطني لخماسي الكرة يواصل تدريباته تحضيراً للتصفيات الآسيوية في الإمارات

واصل المنتخب الوطني لخماسي الكرة، معسكره التدريبي على صالة سعد صايل بإشراف المدير الفني نادر الحجار، بمشاركة 30 لاعباً، على صالة الشهيد سعد صايل بالمدينة، وذلك استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2022، في الفترة من 1 إلى 15 من نيسان المقبل في دولة الإمارات العربيّة.


ويركز الجهاز التدريبي الذي يضم مدرب حراس المرمى إياد دويمة، على رفع قدرات اللاعبين فنياً من خلال القدرة على قيادة الهجمات والمراوغة داخل الميدان، والتسديد من خارج المنطقة من خلال الركلات الثابتة، ورميات خطوط التماس، ورفع منسوب اللياقة البدنية، وحماية المرمى.


وقال المدرب الحجار إنّ المعسكر التدريبي يتواصل على مدار يومين أسبوعياً، تحضيراً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة، وإنّه سيتم الوقوف على التركيبة الرئيسة تمهيداً من خلال اختيار أفضل العناصر التي ستمثل المنتخب الوطني.


ومن أبرز اللاعبين الذين يضمهم المعسكر، الحراس مجد أبو العمرين، وأحمد اللي، وعبد الرحمن النبريص، علي الحواجري, ووليد أبو دان، وعماد فحجان، وأنس الشخريت، وحازم أبو شنب، وعبد الرحمن وشاح، سامر أبو ظاهر، ومروان الترابين، وجلال أبو يوسف، ومحمد أبو ريالة، وأحمد مهنا، وفادي عساف.

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