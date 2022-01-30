مبــاحث الوُسطى تُنجز قضية سرقة مبلغ "5100" دولار

الوسطى- الرأي

أنجزت المبـاحث العامة - قسم الجرائم الإلكترونية بدير البلح في المحافظة الوسطى، قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة "45" ألف كرون نرويجي، بما يعادل "5100 " دولار أمريكي بعد سرقته من منزل المشتكية "م.خ" من سكان منطقة الزوايدة, وضبطت خلالها السارق .

وذكرت مباحث الوسطى أنها تابعت شكوى المواطنة فور تلقيها, والتي مفادها قيام شخص مجهول بالدخول لمنزلها وسرقة المبلغ المذكور, مُبينةً أنه وخلال التحريات وجمع الاستدلالات وتعميم مواصفات المبلغ المسروق, وردت إحدى الإشارات حول تواجد السارق وبحوزته المبلغ داخل إحدى محلات الصرافة بمخيم النصيرات .

وأوضحت المبـاحث أن عناصرها توجهت على الفور إلى محل الصرافة, وضبطت خلالها السارق وبحوزته المبلغ المالي المسروق, لافتةً إلى أن السارق أقر بسرقته المبلغ المالي من منزل المشتكية .

وأشارت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .