شرطة النصيرات تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "17" ألف دولار أمريكي

الوسطى- الرأي

أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة النصيرات في محافظة الوسطى خلافاً مالياً بقيمة "17" ألف دولار أمريكي بين المشكتي "ح.و" وبين المشكو ضده "ع.و" حول مبلغ تم إيداعه "أمانة" لدى المشكو ضده.



وأوضح مقدم وائل الخالدي رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة النصيرات أنه وبناءً على تكليف الجهات المختصة بمتابعة الشكوى, تم استدعاء أطراف الخلاف المالي إلى مكتب العلاقات العامة للوقوف على حيثيات الخلاف, ومحاولة الوصول إلى حل لإنهائه .



مشيراً إلى أنه وبعد عقد سلسلة مداولات وتفاهمات بين المشتكي والمشكو ضده, تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بحل النزاع بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها.