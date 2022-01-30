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أوقاف رفح تُنفذ مشروع القافلة الدعوية الكبرى بالمحافظة

30 كانون ثاني / يناير 2022 09:52

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غزة-الرأي

نفذت مديرية أوقاف محافظة رفح مشروع القافلة الدعوية الكبرى، بمشاركة ( 30 ) داعية, بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا, و مدير عام القرآن الكريم أ. عادل صوالحة, ومدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر ومدير دائرة الدعوة المجتمعية والإلكترونية أ. يوسف أبو معيلق, ورئيس قسم الدعوة والإرشاد د. فايز الزاملي.


وأكد الأغا على أهمية هذا المشروع خاصة وأنه يُعد واحداً من أوجه النشاط الدعوي الجماعي المتنوع، الذي يشارك فيه مجموعة من الدعاة المهرة الذين يمتلكون المقدرة على فن إبلاغ الناس، وتوصيل الرسالة بصورة سهلة ومقبولة بالحكمة والموعظة الحسنة ،موضحاً أن القافلة الدعوية الكبرى لا ينحصر جهدها داخل جدران المساجد فقط، بل التحرك على كل الناس في أماكن تواجدهم، حسبةً لله ونصرةً لدينه سبحانه وتعالى, داعياً الدعاة إلى التقرب من الناس وتفقد أحوالهم وتعزيز صمودهم.


وشكر وكيل وزارة الأوقاف هذا الجهد الدعوي الكبير الذي تنفذه المديرية، منوهاً بأن الأوقاف لن تدخر جهداً في القيام بواجباتها الدعوية تجاه المجتمع.


بدوره، أوضح أبو عامر أن القافلة نفذت أنشطتها وفق الجدول الذي أعدته الادارة للدروس الوعظية بالتعاون مع جهات الاختصاص, واستهدفت المساجد، والمستشفيات، والسجون والنظارات، والأسواق، والمقاهي والمتنزهات، وزيارة عدد من العلماء في المحافظة لتعزيز أواصر المحبة والتواصل.
 

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