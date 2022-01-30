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أوقاف رفح تشيد بجهود الوزارة في تنمية الشخصية المسلمة

30 كانون ثاني / يناير 2022 09:59

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غزة-الرأي

اشاد  مدير مديرية أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر بجهود وزارة الأوقاف في الوصول إلي تربية صالحة للجيل المسلم, وغرس معاني الإيمان بالله, موضحا أن الخطة تهدف إلي تنمية الشخصية المسلمة في جميع جوانبها, وتحقيق أهداف الإسلام العامة.

جاء ذلك خلال بحثه  رئيس اللجنة الدعوية بالمحافظة د. سليمان أبو ستة  سبل التعاون المشترك , في إطار تعزيز خطة القيم والفضائل في مدارس المرحلة الثانوية في المحافظة.
كما اشاد ابو عامر بجهود اللجنة الدعوية مؤخراً في نشر تعاليم ديننا الإسلامي, مبيناً أن مديريته بكافة أقسامها علي استعداد كامل للتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات.
من جانبه، أثنى أبو ستة على جهود مديرية أوقاف رفح في خدمة بيوت الله ومراكز التحفيظ بالمحافظة, مبدياً استعداده لتعزيز مستوى التعاون لخدمة الدين.
 

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