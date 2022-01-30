النائب العام يتفقد سرايا نيابة رفح لمتابعة سير العمل وجودة الأداء

غزة-الرأي

أجرى النائب العام المستشار د. محمد النحال، زيارة تفقدية لسرايا نيابة رفح، عايش خلالها العمل في أقسام النيابتين الجزئية والكلية، وتفقد سير العمل فيهما، واستمع إلى أعضاء النيابة وموظفيها، واطلع منهم على أهم الإنجازات في الفترة الحالية وكذلك الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه العمل.



وهدفت هذه الزيارة للاطمئنان على سلامة وسرعة الإجراءات، وتوزيع المهام والمسؤوليات؛ بُغية تحقيق جودة الأداء، وتطوير خدمات القضاء والعدالة، والرقابة المباشرة على أعمال النيابات، وتعزيز التواصل الإيجابي، بما يخدم المواطن الفلسطيني ومنظومة العدال، وهو ما يرسي دعائم سيادة القانون ورد المظالم واحقاق الحقوق لأصحابها، والحد من الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، والنهوض بواقع الإداء الفني لأعضاء النيابة العامة.

