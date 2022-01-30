مباحث التموين تضبط 10 أطنان سلع ومشروبات غازية منتهية الصلاحية

غزة-الرأي

ضبطت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين في محافظة شمال غزة 10 أطنان من السلع والمشروبات الغازية المخالفة للشروط الصحية ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال جولة تفتيشية مشتركة برفقة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني على عدد من المخازن والمحلات التجارية والأسواق العامة في المحافظة.

وذكرت مباحث التموين أنها ضبطت خلال جولة تفتيشية حليب مجفف ومشروبات غازية، منتهية الصلاحية لدى التاجرين "م. ع"، و "أ. ف".

وأشارت مباحث التموين أنها حررت محضر ضبط بالبضائع والسلع المضبوطة، وأحالت ملف التاجرين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

في سياق آخر، ضبطت مباحث التموين بمحافظة شمال غزة كميةً من عبوات عصير "المانجا" تقدر بــ" 6 " آلاف لتر لدى مخازن التاجر (أ. ف) بالمحافظة وذلك لمخالفتها المواصفات الصحية.

ولفتت مباحث التموين إلى أنه تم تحرير محضر ضبط للكميات المضبوطة، وإحالة ملف التاجر إلى وزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.