وكالة الرأي الفلسطينية "الشعبية" تعلن مقاطعة دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني برفح تنفذ زيارة ميدانية لجمعية مربيات الأبقار الحلوب وكالة الرأي الفلسطينية حماس تستنكر استقبال الإمارات رئيس كيان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: أزمة غاز الطهي في طريقها للحل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نخشى تسجيل إصابات غير مسبوقة بداية فبراير وكالة الرأي الفلسطينية شرطة "الحراسات وأمن المؤسسات" وجامعة الأقصى تبحثان التعاون وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تواصل زياراتها التفتيشية للتحقق من السلامة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية العــلاقات العامة بشرطة الوسطى تُنهي خلافيين ماليين وكالة الرأي الفلسطينية مظاهرة بالقدس احتجاجاً على عمليات الهدم في النقب
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث التموين تضبط 10 أطنان سلع ومشروبات غازية منتهية الصلاحية

30 كانون ثاني / يناير 2022 10:45

11
11

غزة-الرأي

ضبطت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين في محافظة شمال غزة 10 أطنان من السلع والمشروبات الغازية المخالفة للشروط الصحية ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال جولة تفتيشية مشتركة برفقة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني على عدد من المخازن والمحلات التجارية والأسواق العامة في المحافظة.

وذكرت مباحث التموين أنها ضبطت خلال جولة تفتيشية حليب مجفف ومشروبات غازية، منتهية الصلاحية لدى التاجرين "م. ع"، و "أ. ف".

وأشارت مباحث التموين أنها حررت محضر ضبط بالبضائع والسلع المضبوطة، وأحالت ملف التاجرين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

في سياق آخر، ضبطت مباحث التموين بمحافظة شمال غزة كميةً من عبوات عصير "المانجا" تقدر بــ" 6 " آلاف لتر لدى مخازن التاجر (أ. ف) بالمحافظة وذلك لمخالفتها المواصفات الصحية.

ولفتت مباحث التموين إلى أنه تم تحرير محضر ضبط للكميات المضبوطة، وإحالة ملف التاجر إلى وزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟