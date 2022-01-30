العــلاقات العامة بشرطة الوسطى تُنهي خلافيين ماليين

غزة-الرأي

أنجزت العلاقات العامة بشرطة الوسطى خلافيين ماليين بين مواطنين أحدهما بقيمة 17 آلاف دولار آمريكي، والآخر بقيمة 14 ألف شيكل.

وفي التفاصيل، أنهى بمركز شرطة النصيرات في محافظة الوسطى خلافاً مالياً بقيمة 17 ألف دولار أمريكي بين مقدم الشكوى "ح.و" والمشتكى ضده "ع.و" حول مبلغ تم إيداعه "أمانة".

وأوضح المقدم وائل الخالدي رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة النصيرات أنه وبناءً على تكليف الجهات المختصة بمتابعة الشكوى, تم استدعاء أطراف الخلاف المالي إلى مكتب العلاقات العامة للوقوف على حيثيات الخلاف, ومحاولة الوصول إلى حل لإنهائه.

واشار الخالدي إلى أنه وبعد عقد سلسلة مداولات وتفاهمات بين المشتكي والمشتكى ضده, تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بحل النزاع بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها.

وفي تفاصيل القضية الأخرى، أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة دير البلح في محافظة الوسطى خلافاً مالياً بقيمة 14 ألف و800 شيكل بين المواطنة "ع.م" وبين المواطن "ع.إ" نتيجة خلاف مالي على ثمن بلاط.

وأوضح النقيب عمر الشاعر رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة دير البلح أنه وبناءً على تكليف الجهات المختصة بمتابعة الشكوى، تم استدعاء أطراف الخلاف المالي إلى مكتب العلاقات العامة لإنهاء الخلاف بينهم، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف بحل النزاع بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها.

جدير بالذكر أن دائرة العلاقات العامة بالشرطة تقوم بمهام عديدة أبرزها حل النزاعات والخلافات بين المواطنين ورد الحقوق لأصحابها .