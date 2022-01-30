شرطة "الحراسات وأمن المؤسسات" وجامعة الأقصى تبحثان التعاون

غزة-الرأي

بحثت شرطة الحراسات وأمن المؤسسات سبل التعاون المشترك مع جامعة الأقصى بغزة، بما يعزز ضبط الأمن، وتوفير الأجواء الإيجابية لطلبة الجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات ممثلاً بمديرها العام العميد حقوقي علي قنديل, ونائبه، ولفيف من مدراء الدوائر, لمقر جامعة الأقصى بغزة, في إطار سلسلة الزيارات التواصلية التي تنفذها الإدارة لتعزيز التعاون والعلاقات مع المؤسسات التي تشرف على حراستها وتأمنيها .

بدوره؛ رّحب د. أيمن صبح القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى, بوفد إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات, مثمناً في الوقت ذاته جهود الشرطة الفلسطينية، وشرطة الحراسات على أدائها لواجباتها تجاه حفظ الأمن والسكنية العامة بين مكونات المجتمع الفلسطيني .

ومن جانبه أكد العميد قنديل حرص قيادة الشرطة الفلسطينية على حفظ الأمن وحماية مقدرات شعبنا الفلسطيني وفرض السيطرة الأمنية, بما يحقق تقديم أفضل خدمة للمواطنين .

وتخلل الزيارة مناقشة سُبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يعزز خطة ورؤية قيادة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات لضبط الأمن وفرض إجراءات الوقاية اللازمة حماية أبناء شعبنا.