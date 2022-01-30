"التدريب" تختتم بطولة تنس الطاولة "الحرية للأسرى"

غزة-الرأي

اختتم الاتحاد الرياضي العسكري التابع للمديرية العامة للتدريب، بالتعاون مع الإتحاد الفلسطيني لتنس الطاولة، "بطولة الحرية للأسرى لتنس الطاولة" لأجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني وذلك بالصالة الرياضية بمقر التدريب المركزي بأنصار.

وحضر المباريات الختامية مدير عام المديرية العامة للتدريب اللواء محمد خلف وعدد من مدراء الادارات والوحدات بأجهزة وزارة الداخلية ومنسقي الأجهزة لشئون الرياضة العسكرية بالإضافة ل 30 مشاركاً في البطولة.

وأشاد اللواء محمد خلف بمستوى بالمشاركين في البطولة، مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم مثل هذه الأنشطة هو اكتشاف مواهب وقدرات منتسبي الوزارة وتنميتها وزيادة التنافس والانتماء للمؤسسة الأمنية.

وهنَّأ اللواء خلف الفائزين بالمراكز الأولى، مثمناً دور منظمي البطولة ومنسقي الأجهزة داعياً للمزيد من الجهود في مجالات تنظيم البطولات والسباقات التي من شأنها الارتقاء بكادر الوزارة.

وفاز في البطولة بالمركز الأول كلية الرباط الجامعية وبالمركز الثاني جهاز الأمن الداخلي فيما حل جهاز الأمن الوطني وكلية الرباط بشكل مكرر في المركز الثالث وجاء في المركز الخامس بشكل مكرر وحدة التخطيط والتطوير وجهاز الأمن الوطني.

يُذكر أن بطولة الحرية للأسرى لكرة التنس هي الأولى في سلسلة من البطولات المتنوعة التي تنظمها مديرية التدريب خلال عام 2022 وتأتي هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة.