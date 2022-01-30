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وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل تقدم (149) ألف جلسة علاجية للمرضى

30 كانون ثاني / يناير 2022 01:17

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غزة-الرأي

 ذكر تقرير أداء وحدة العلاج الطبيعي خلال العام الماضي 2021 الصادر عن وحدة المعلومات والنظم الصحية، ان عدد الجلسات العلاجية المقدمة بلغت نحو (149) ألف جلسة علاجية، استفاد منها نحو (29) ألف حالة، منهم نحو(27) ألف حالة في المستشفيات.

وأكد مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل د. سامي عويمر استمرار تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل للمرضي والجرحى المنومًّين في المستشفيات في أقسام العناية المركزة، والحروق، والعظام، والجراحة.

وأوضح انه للوقوف على احتياجات المرضى والجرحى من الأدوات المساعدة، وافقت لجنة التأهيل على (1،326) تحويلة طبية لتلقي خدمات التأهيل في مستشفى الوفاء، مشيرا انه تم الموافقة على صرف (383) كرسي متحرك، و(311) سرير طبي.

وبيّن أنه تم توزيع أجهزة ومعدات لأقسام العلاج الطبيعي بالتعاون مع مؤسسة ماب على عدة مستشفيات، ومراكز رعاية أولية، إضافة الى تقديم الخدمات السريرية للمرضى المنومين في مستشفى بيت حانون.

يذكر ان وحدة العلاج الطبيعي نفذت عدة لقاءات علمية في تدخلات العلاج الطبيعي مع مضاعفات فايروس “كورونا”، والتدخل العلاجي للعلاج الطبيعي والتأهيل بمضاعفات سرطان الثدي، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز وتطوير مهارات تخصص العلاج الطبيعي والتأهيل، كما تم توزيع (1000) نسخة من نماذج الدليل الارشادي للتعامل مع حالات مرضى كوفيد.

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