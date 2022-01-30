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البسيوني: تذبذب أسعار الخضروات عارض وسينتهي قريباً

30 كانون ثاني / يناير 2022 01:17

البسيوني: تذبذب أسعار الخضروات في الأسواق هي عارضة وستنتهي قريباً
البسيوني: تذبذب أسعار الخضروات في الأسواق هي عارضة وستنتهي قريباً

غزة- الرأي

 قال المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني، إنه تم تسجيل أضرار لجزء من المحاصيل الزراعية خلال المنخفض الجوي منها ما هو بفعل الغرق أو انجراف التربة، منوهاً  إلى أن تذبذب أسعار الخضروات في الأسواق هي عارضة وستنتهي قريباً.


 وأوضح البسيوني لـ إذاعة "الأقصى" أنه خلال الأيام الماضية سجلت بيت حانون شمال قطاع غزة أعلى المناطق هطولا للأمطار بنسبة 95 ملم.


وأضاف :" طواقمنا تجري عملية حصر للأضرار  الزراعية وعند الإنتهاء منها ستصدر الوزارة توضحاً لحجم هذه الأضرار. "

 وحول قلة الكميات المعروضة من الإنتاج الزراعي، أفاد بأن المنخفض الجوي أثر سلباً جراء انخفاض درجات الحرارة،  لافتاً إلى أن تعافي انتاج الخضروات يحتاج فترة زمنية  والذي يرتبط  بعودة المناخ تدريجياً للأجواء الطبيعية والدافئة.

3fcd4ac1-7149-42c2-b340-1fe34ad462a9 البسيوني: تذبذب أسعار الخضروات في الأسواق هي عارضة وستنتهي قريباً 31ffa803-b2ba-4c05-b509-b6c5b9c022e1 d61db593-7d03-499a-b5a7-b56cba76a28e
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