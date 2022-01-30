"الدفاع المدني" يفتتح دورة "التعامل مع المواد الخطرة"

غزة-الرأي

افتتحت إدارة التدريب في الدفاع المدني، الأحد، دورة تدريبية للعاملين بمعبر رفح التجاري جنوب قطاع غزة، حول التعامل مع المواد الخطرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول.

ولفت العقيد وائل لولو مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني إلى أن الدورة مهمة لأن من يشارك فيها هم من العاملين الذين يتعاملون مع المواد الخطرة في معبر رفح التجاري ، مشيرا أن مدة الدورة 30 ساعة تدريبية (نظري، وتطبيقي)، بمشاركة 21 موظفًا.

وأوضح أن الدورة تشمل التعرف على المواد الخطرة، وكيفية إدارتها وآليات الحد منها، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الحرائق وطرق مكافحتها، ومواد وأجهزة الإطفاء، وفيزياء وكيمياء الحريق.

وبين العقيد لولو أن الدورة تشمل كذلك السلامة التشغيلية في موقع الوقود (الماصوف)، والسلامة والوقاية في محطات الغاز وفق اللوائح، وكيفية التعامل مع حوادث الغاز والصهاريج، وكيفية إخلاء المركبات التي يتسرب منها الغاز، وإجراءات الإخلاء الآمن وإخلاء المصابين في موقع الحدث.