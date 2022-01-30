وكالة الرأي الفلسطينية البسيوني: تذبذب أسعار الخضروات عارض وسينتهي قريباً وكالة الرأي الفلسطينية وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل تقدم (149) ألف جلسة علاجية للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتح باب التسجيل للشامل وتشترط التطعيم اولاً وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تتفقد مؤسسة الربيع للأحداث وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة: العجز في جدول التوزيع مرتبط بالحالة الجوية وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تستعرض إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" تختتم بطولة تنس الطاولة "الحرية للأسرى" وكالة الرأي الفلسطينية "الشعبية" تعلن مقاطعة دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني برفح تنفذ زيارة ميدانية لجمعية مربيات الأبقار الحلوب وكالة الرأي الفلسطينية حماس تستنكر استقبال الإمارات رئيس كيان الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

"الدفاع المدني" يفتتح دورة "التعامل مع المواد الخطرة"

30 كانون ثاني / يناير 2022 01:30

11
11

غزة-الرأي

افتتحت إدارة التدريب في الدفاع المدني، الأحد، دورة تدريبية للعاملين بمعبر رفح التجاري جنوب قطاع غزة، حول التعامل مع المواد الخطرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول.

ولفت العقيد وائل لولو مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني إلى أن الدورة مهمة لأن من يشارك فيها هم من العاملين الذين يتعاملون مع المواد الخطرة في معبر رفح التجاري ، مشيرا أن مدة الدورة 30 ساعة تدريبية (نظري، وتطبيقي)، بمشاركة 21 موظفًا.

وأوضح أن الدورة تشمل التعرف على المواد الخطرة، وكيفية إدارتها وآليات الحد منها، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الحرائق وطرق مكافحتها، ومواد وأجهزة الإطفاء، وفيزياء وكيمياء الحريق.

وبين العقيد لولو أن الدورة تشمل كذلك السلامة التشغيلية في موقع الوقود (الماصوف)، والسلامة والوقاية في محطات الغاز وفق اللوائح، وكيفية التعامل مع حوادث الغاز والصهاريج، وكيفية إخلاء المركبات التي يتسرب منها الغاز، وإجراءات الإخلاء الآمن وإخلاء المصابين في موقع الحدث.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟