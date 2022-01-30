"مباحث التموين" تضبط قرابة طنًا من مواد غذائية مخالفة

غزة-الرأي

ضبطت المباحث العامة – قسم حماية المستهلك بدائرة مباحث التموين كمية من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات الصحية، وأخرى فاسدة قُدرت بــ "943" كيلو جرام، خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال سلسلة جولات تفتيشية ورقابية مشتركة على الشركات والمحال التجارية برفقة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة.

وفي التفاصيل، ذكرت مباحث التموين أنها وخلال الجولة المشتركة التي نفذتها برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني, ضبطت "675" كيلو جرام من "جبنة الفيتا" في مخازن التاجر "س" بمحافظة خانيونس لا تحتوي على "بطاقة البيان" وهو ما يُعد مخالفاً للمواصفات وشروط المطابقة الصحية.

في سياق متصل؛ أتلفت مباحث التموين كميةً من المواد الغذائية تقدر بــ"268" كيلو جرام شملت "ألباناً وأجبان وسلطات وحليب ولحوم مجمدة" بسبب فسادها الظاهري وانتهاء الصلاحية, وذلك خلال جولة تفتيشية مشتركة في محافظتي الشمال ورفح جنوب قطاع غزة .

ولفتت مباحث التموين إلى أنها أحالت ملفات المخالفين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

تجدر الإشارة إلى دائرة مباحث التموين في المباحث العامة بالاشتراك مع قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تتابع عن كثب الحالة اليومية للأسواق وأماكن بيع المواد التموينية والغذائية لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية وكذلك متابعة الأسعار لدى التجار.