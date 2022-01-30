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تعليم الوسطى تفتتح مسابقة المعرفة الوطنية للعام 2021- 2022

30 كانون ثاني / يناير 2022 01:48

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غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مسابقة المعرفة الوطنية لطلاب وطالبات الصف العاشر الأساسي للعام الدراسي 2021/2022م، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان ورئيس قسم الأنشطة أ. عبد الجليل غراب ورئيس قسم الإشراف أ. كمال أبو شملة و مشرفي النشاط الكشفي بقسم الأنشطة أ. سلوى الكرد و أ. محمود الطلاع، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.
بدوره، رحب حمدان بالمشاركين مؤكدا على أهمية هذه المسابقة وغيرها من المسابقات والأنشطة التي ينظمها قسم الأنشطة التربوية لأنها تسعى الى تنمية كافة الجواب الشخصية لدى الطالب من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والوطنية والتي تأتي ضمنها مسابقة المعرفة الوطنية والتي تهدف إلى ترسيخ الثوابت والقيم الوطنية لدى الطلاب وغرس حب الوطن في نفوسهم.
من جهته ، أشاد غراب عن أهمية المسابقة وأضاف بأن المسابقة خاصة بطلاب وطالبات الصف العاشر الأساسي وتتضمن اختبار تحريري، حيث ستتأهل المدرسة الفائزة في الدور النهائي لتمثيل المديرية في المسابقة المركزية على مستوى الوزارة.
 

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