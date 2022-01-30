تعليم شمال غزة تحتفي بأوائل مدرسة خليفة بن زايد الثانوية

غزة-الرأي

احتفت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع الكتلة الإسلامية، بأوائل مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين الذين حصّلوا أعلى الدرجات خلال الفصل الدراسي الماضي.

وشارك في حفل التكريم (فوج القدس موعدنا)، مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د. مشير المصري، ومدير المدرسة أ. محمود فارس، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية، ووفد من الكتلة الإسلامية، وأولياء أمور الطلبة المحتفى بهم.

وفي كلمة له، أعرب أ. فارس عن عميق سعادته بتكريم ثلة متميزة من طلبة مدرسته، متمنيا لهم المزيد من التميز والنجاح.

ووجه أ. فارس الشكر لمعلمي المدرسة الذين بذلوا كامل جهدهم وطاقاتهم في سبيل الارتقاء بطلبتهم ووضعهم على سلم المجد والسؤدد، متسلحين بالعلم والمعرفة.

كما وجّه مدير المدرسة كلمة لعموم الطلبة، حثّهم فيها إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، مؤكداً أن النجاح لا يأتي عبثاً وإنما بالبذل والتضحية والصبر.

وفي نهاية كلمته تقدّم أ. فارس بالشكر الجزيل للكتلة الإسلامية لرعايتها هذا الحفل.

بدوره، بارك مدير التعليم للطلبة المحتفى بهم، داعياً إياهم إلى مواصلة الجهود ومتابعة الدراسة وصولا إلى الغايات المرجوّة، والآمال المعقودة على النجاح والتفوق واللحاق بركب المتميزين.

وقال أ. حرز الله إن هذا الحصاد لم يكن ليتحقق لولا فضل الله أولاً، ثم بجهود وجهاد المعلمين الذين اتخذوا من العلم حقلاً لجهادهم، وكذلك أولياء الأمور الذين يقدمون كل ما في وسعهم لرفعة أبنائهم وعزتهم.

وأضاف أ. حرز الله أن النجاح والتفوق يشكّلان رافعة مهمة من روافع الوطن على طريق العودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت مدير التعليم إلى أن المديرية ومن خلفها وزارة التربية والتعليم لن تتوانى في سبيل رفعة الطلبة وتحسين البيئة التعليمية بالرغم من الصعوبات وعِظم التحديات الناجمة عن الاحتلال والحصار.

أما الطالب المتفوق أشرف ظاهر، فقد أهدى في كلمته باسم زملائه المتفوقين هذا الإنجاز للوطن السليب، وللشهداء والأسرى والجرحى، مؤكداً العزم الأكيد على مواصلة عزف لحن التميز جنباً إلى جنب مع لحن العودة والتحرير.

وتوجه بالشكر للمعلمين ولأولياء الأمور وللكتلة الإسلامية لرعايتهم هذا التفوق.

من ناحيته، بارك د. المصري للطلبة المتفوقين ولذويهم ولمعلميهم، مؤكداً أن العلم منارة الحضارات الذي يقوم الأمم نحو بر الأمان والسمو والرفعة.

وشدد د. المصري على أن شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لنير وظلم الاحتلال، ليس أمامه إلا مزيداً من التشبث بالعلم باعتباره السلاح الأكثر مضاءً في مواجهة الجهل والاحتلال.

وتابع، ونحن نحتفل بفوج "القدس موعدنا"، فإننا نحتاج إلى جيل يحمل راية العودة وراية التحرير ليرفعها عالياً فوق مآذن وقباب الأقصى، وذلك لن يكون إلا من خلال جيل رسالي ورباني يعرف طريقه نحو المساجد وموائد القرآن الكريم.

وأكد أن رسالة النجاح التي تنطلق اليوم من مدرسة خليفة بن زايد، تبعث برسالة إلى الاحتلال الذي تحديناه في معركة "سيف القدس"، أن شعبنا قبل التحدي وها هم أبناءه يسجلون نقطة جديدة في سياق رحلتهم نحو الوطن السليب لفكاك أسره وتخليصه من الاحتلال وقبضته.

وفي ختام الحفل الذي تخللته عديد الفقرات الفنية، تم توزيع الشهادات التكريمية والهدايا التقديرية على الطلبة المتفوقين، في أجواء من البهجة والسرور.

