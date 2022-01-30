تعليم غرب غزة تطلق دورة الخدمات الإلكترونية

غزة-الرأي

انطلقت اليوم الأحد دورة الخدمات الإلكترونية بمديرية غرب غزة والتي تستهدف جميع ومدراء المدارس ، والسكرتاريا في المدارس التابعة لمديرية غرب غزة.

وتفقد وفد من مديرية التربية والتعليم ضم كلا مدير الدائرة الإدارية أ. مها حلس ، م. محمد جندية من قسم الحاسوب ، أ. محمد السنوار من قسم العلاقات العامة والإعلام المراكز التي انطلقت فيها دورة الخدمات الإلكترونية .

بدورها، أكدت أ. مها حلس على أهمية الدورة وعلى ضرورة إلمام كافة مدراء المدراس والسكرتاريا بمهارات التعامل مع البريد الإلكتروني وجميع التطبيقات المتاحة على Office365.

هذا تستهدف الدورة التي انطلقت في أربعة مراكز إلى جانب مدراء المدارس والسكرتاريا جميع رؤساء الأقسام والإداريين والسكرتاريا العاملين في مديرية غرب غزة.

