هندسة المركبات في وزارة المواصلات تصدر تقريرها السنوي للعام 2021

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة لهندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات التقرير السنوي للعام 2021، مبينة أن الإدارة تعمل على الإشراف الإداري والفني على صلاحية السير للمركبات على الطريق، والتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في قطاع النقل والمواصلات.

وبين التقرير أن الإدارة العامة لهندسة المركبات تضم ثلاثة دوائر وهي دائرة المعارض وقطع الغيار، ودائرة الكراجات ومحطات الخدمة ودوريات السلامة.

من جهته أفاد بهاء الأغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات، أن دائرة المعارض وقطع الغيار تعمل على الإشراف على ترخيص معارض بيع السيارات ومحلات بيع قطع الغيار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ففي العام 2021م تم إنجاز 873 معاملة ما بين تسجيل محلات قطع غيار جديدة، وتم تجديد رخص محلات قطع غيار، وتم تجديد رخص معارض سيارات.

وتابع الأغا أن دائرة الكراجات ومحطات الخدمة تعمل على مراقبة ومتابعة أعمال المهن المرخصة لدى الإدارة للتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، كما تشرف على ترخيص الورش الإنتاجية والكراجات ومحطات الخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ففي العام المنصرم أنجزت دائرة الكراجات ومحطات الخدمة 102815 معاملة ما بين تنفيــــذ رقابــــة محوســــبة عــــلى مراكــــز الــدينموميرتات ودوائــر الترخــيص وتجديد رخص محطات وقود ورخص ورش ومعاملات غيار محرك ومعاملات تغيير لون مركبة.

وبين أن دوريات السلامة على الطريق زارت 1228 زيارة لمحلات قطع الغيار، وزيارات لمعارض، والمحطات والورش منتهية الترخيص، وتجديد رخص ورش، أما عن تلحيم المركبات فقد تم عمل 275 لجنة تلحيم خلال العام 2021.

بدوره بين د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن من أبرز مهام الإدارة الفحص الفني للمركبات قبل تجديد ترخيصها حيث يتم فحصها بشكل دقيق وذلك لضمان السلامة للسائق والركاب، ويتم عمل فص كامل للمركبة في مراكز الدينامومترات المتخصصة بالفحص.

وتابع الكحلوت أن هندسة المركبات تعمل على مراقبة ومتابعة أعمال المهن المرخصة لدى الإدارة للتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على إصدار شهادات للمدراء المهنيين.

من جهة أخرى، بين رشدي الخور رئيس جمعية قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة، إن الوزارة تسهل مهامهم في متابعة إدخال قطع الغيار والزيوت المعدنية، وتتابع جميع المعاملات التي تخص إدخال القطع حتى تدخل للسوق المحلي ويستفيد المواطنين منها، منوهاً إلى أن الوزارة مهمتها الأساسية ضبط عملية الاستيراد، والحركة المرورية لها وفقا للقانون

وتابع الخور أن من أبرز العقبات التي واجهت تجار قطع الغيار هي منع الاحتلال إدخال قطع غيار السيارات والاطارات التي كانت موجودة في مخازن الجانب الآخر قرابة الثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن هذا المنع أدى إلى نقص قطع غيار لبعض المركبات

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وأوضح الخور ان هناك ابعاد أخرى لهذه الكارثة تتمثل في دفع التجار لغرامات الارضيات وزيادة تكاليف الاستيراد مما يؤثر على الواقع الاقتصادي بشكل كبير