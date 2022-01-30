وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع وقفة تضامنيّة مع النقب في الخان الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني واتحاد العمل النسائي يناقشان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية طائرات الاحتلال تنفذ غارات وهمية في سماء قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تطلق دورة الخدمات الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تحتفي بأوائل مدرسة خليفة بن زايد الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية "المحكمة العسكرية" تُمهل المتهم "بكر" عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تفتتح مسابقة المعرفة الوطنية للعام 2021- 2022 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يفتتح أسبوع تعزيز القيم "بر الوالدين" وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط قرابة طنًا من مواد غذائية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يفتتح دورة "التعامل مع المواد الخطرة"
أخبار » الأخبار الحكومية

هندسة المركبات في وزارة المواصلات تصدر تقريرها السنوي للعام 2021

30 كانون ثاني / يناير 2022 02:28

هدنسة المركبات في وزارة المواصلات تصدر تقريرها السنوي للعام 2021
هدنسة المركبات في وزارة المواصلات تصدر تقريرها السنوي للعام 2021

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة لهندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات التقرير السنوي للعام 2021، مبينة أن الإدارة  تعمل على الإشراف الإداري والفني على صلاحية السير للمركبات على الطريق، والتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في قطاع النقل والمواصلات.

 وبين التقرير أن الإدارة العامة لهندسة المركبات تضم ثلاثة دوائر وهي دائرة المعارض وقطع الغيار، ودائرة الكراجات ومحطات الخدمة ودوريات السلامة.

من جهته أفاد  بهاء الأغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات، أن دائرة المعارض وقطع الغيار تعمل على الإشراف على ترخيص معارض بيع السيارات ومحلات بيع قطع الغيار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ففي العام 2021م تم إنجاز 873 معاملة ما بين تسجيل محلات قطع غيار جديدة، وتم تجديد رخص محلات قطع غيار، وتم تجديد رخص معارض سيارات.

وتابع الأغا أن دائرة الكراجات ومحطات الخدمة تعمل على مراقبة ومتابعة أعمال المهن المرخصة لدى الإدارة للتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، كما تشرف على ترخيص الورش الإنتاجية والكراجات ومحطات الخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ففي العام المنصرم أنجزت دائرة الكراجات ومحطات الخدمة 102815 معاملة ما بين تنفيــــذ رقابــــة محوســــبة عــــلى مراكــــز الــدينموميرتات ودوائــر الترخــيص وتجديد رخص محطات وقود ورخص ورش ومعاملات غيار محرك ومعاملات تغيير لون مركبة.

وبين أن دوريات السلامة على الطريق زارت 1228 زيارة لمحلات قطع الغيار، وزيارات لمعارض، والمحطات والورش منتهية الترخيص، وتجديد رخص ورش، أما عن تلحيم المركبات فقد تم عمل 275 لجنة تلحيم خلال العام 2021.

بدوره بين د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن من أبرز مهام الإدارة الفحص الفني للمركبات قبل تجديد ترخيصها حيث يتم فحصها بشكل دقيق وذلك لضمان السلامة للسائق والركاب، ويتم عمل فص كامل للمركبة في مراكز الدينامومترات المتخصصة بالفحص.

وتابع الكحلوت أن هندسة المركبات تعمل على مراقبة ومتابعة أعمال المهن المرخصة لدى الإدارة للتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على إصدار شهادات للمدراء المهنيين.

من جهة أخرى، بين رشدي الخور رئيس جمعية قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة، إن الوزارة تسهل مهامهم في متابعة إدخال قطع الغيار والزيوت المعدنية، وتتابع جميع المعاملات التي تخص إدخال القطع حتى تدخل للسوق المحلي ويستفيد المواطنين منها، منوهاً إلى أن الوزارة مهمتها الأساسية ضبط عملية الاستيراد، والحركة المرورية لها وفقا للقانون

وتابع الخور أن من أبرز العقبات التي واجهت تجار قطع الغيار هي منع الاحتلال إدخال قطع غيار السيارات والاطارات التي كانت موجودة في مخازن الجانب الآخر قرابة الثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن هذا المنع أدى إلى نقص قطع غيار لبعض المركبات
.

وأوضح الخور ان هناك ابعاد أخرى لهذه الكارثة تتمثل في دفع التجار لغرامات الارضيات وزيادة تكاليف الاستيراد مما يؤثر على الواقع الاقتصادي بشكل كبير

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟