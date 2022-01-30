كلية الدعوة الاسلامية بالأوقاف تعقد ورشة عمل بعنوان "مشروع التخرج"

غزة-الرأي

عقدت الشؤون الأكاديمية في كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية, ورشة عمل بعنوان "مشروع التخرج", بمقر الكلية في المحافظة الوسطي, في اطار مناقشة سبل تطوير الطالب ودمجه في مسارات العمل الملائمة لتخصصاتهم, بحضور النائب الأكاديمي د. أحمد مشتهى.

بدوره ،أكد مشتهي أن الورشة تهدف إلي تحديد آليات تنفيذ مشاريع التخرج، ومتابعة إنجازها، وضرورة وجود بعض إجراءات المتابعة الدورية، منوهاً بأن المناقشات التي تمت هي لأبحاث تخرج طلبة السنة الرابعة، والتي عقدت في الكلية منذ فترة وجيزة, بالإضافة إلي تقييم آليات المتابعة والإشراف.

وأشار بأن هناك اللائحة التنفيذية التي تم بلورتها خلال الورشة, من أجل تنظيم مراحل متابعة إنجاز الأبحاث لضمان جودتها ومدى استفادة الطلبة منها.

