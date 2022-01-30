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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

30 كانون ثاني / يناير 2022 03:32

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين، ستكون للحافلات السابعة، والثامنة، والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/5).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5):، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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