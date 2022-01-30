"الدعليس" يشيد بالقضاء الشرعي ويتسلم تقريره السنوي

غزة – الرأي:

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عصام الدعليس، بعمل القضاء الشرعي، مؤكداً أهميته في استقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس القضاء الشرعي في قطاع غزة الشيخ حسن الجوجو، لتسليم التقرير السنوي لعمل القضاء الشرعي خلال العام 2021.

وأكد "الدعليس" خلال اللقاء حرص الحكومة على توفير مقومات إنجاح القضاء الشرعي في قطاع غزة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في هذا القطاع.

وشدد على أن رئاسة متابعة العمل الحكومي تولي اهتماماً بالغاً بتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، وفي كافة المرافق والمؤسسات الحكومية.

بدوره، توجه "الجوجو" بالشكر لرئاسة متابعة العمل الحكومي، لحرصها على دعم القضاء الشرعي، وتقديم كل ما يلزم من أجل تحقيق نموذج مشرف في الفصل بين المواطنين بالمنازعات الشرعية.

ولفت إلى أن لجنة المتابعة الحكومي تسعى جاهدة إلى دعم القضاء بما يسهم في تقديم خدمة تتناسب مع تضحيات الشعب الفلسطيني ودعم صموده.