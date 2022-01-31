جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الإثنين وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
عاجل |
31 كانون ثاني / يناير 2022 08:26
غزة - الرأي
جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الإثنين وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
09:15درجات البرد المتجمدة تفترس أطراف الأسرى والسجان لا يرحم
09:25الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين شمال وجنوب القطاع
09:18تمهيداً لافتتاحه رسمياً البدء بفرش ملعب الزيتون البلديّ بالإنجيل الاصطناعي
09:17خدمات رفح يرتقي للوصافة بالفوز على الهلال
09:22المرور: أربع إصابات طفيفة في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة