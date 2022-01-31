خدمات رفح يرتقي للوصافة بالفوز على الهلال

حقق نادي خدمات رفح- حامل لقب الدوريّ للموسم قبل الماضي، فوزاً ثميناً على مضيفه الهلال الفلسطينيّ، بنتيجة 3-1، على ملعب فلسطين الدوليّ، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري العام الممتاز، التي ترعاها شركة أوريدو للموسم الكرويّ2021-2022.



تبادل الفريقان الهجمات، وتقدم الهلال عبر خالد دادر في الدقيقة 41، وتعادل محمد القاضي لخدمات رفح في الدقيقة 45 انتهى به الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، تمكن الخدمات من فرض كلمته، وحقق هدفين عبر نجمه الشاب أنس الشخريت بثنائية في الدقيقتين 89، (وركلة جزاء في الدقيقة 97).



بذلك، رفع الخدمات رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني- الوصافة، بفارق الأهداف أمام اتحاد خانيونس، وبقي رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الـ12، الأخير.

حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده محمود الصواف، وعدنان حنيدق، وهلال شبات رابعاً.

وفي لقاء ثانٍ، احتكم خدمات الشاطئ وشباب رفح للتعادل الإيجابي، بنتيجة 2-2 على اليرموك البلديّ.

جاءت المباراة دراماتيكية، وتقدم شباب رفح عبر المهاجم الدوليّ طارق أبو غنيمة في الدقيقة 8، وتعادل الشاطئ عبر محمد ماضي في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني تقدم الشاطئ بالهدف الثاني عبر محمد أبو توهة في الدقيقة 46، لكن شباب رفح، نجح في تعديل النتيجة عبر النجم أبو غنيمة في الدقيقة 48.



وبذلك، رفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وبقي الشاطئ برصيد 5 نقاط في المركز الـ 11، قبل الأخير بفارق الأهداف مع الأهليّ الفلسطينيّ.

حكم اللقاء: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده محمد الغول، وخالد بدير، وأمين عويص رابعاً.

وفي الدرجة الأولى، ضمن مباريات الأسبوع التاسع، حقق شباب الزوايدة فوزاً كبيراً على خدمات خانيونس، بنتيجة 5-صفر، على ملعب الشهيد محمد، سجلها محمد أبو موسى- ثنائية، في الدقيقتين 4، و92، وأمين العيادي في الدقيقة 16، ومحمد تمراز في الدقيقة 21، وحسام العطار في الدقيقة 96.



وبذلك، رفع الزوايدة رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف مع خدمات النصيرات، وبقي رصيد الخدمات عند 7 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف مع خدمات البريج.

وفي مباراة أخرى، فاز بيت حانون الأهلي على خدمات جباليا، بنتيجة 2-1 على ملعب بيت حانون البلديّ، سجلهما، عبد الله سحويل في الدقيقة 22، ويوسف مصلح في الدقيقة 94. وسجل لجباليا مؤمن أبو رفيع في الدقيقة 79. وبذلك، رفع بيت حانون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وبقي رصيد خدمات جباليا عند 6 نقاط، في المركز الـ11، قبل الأخير.



وفي الدرجة الثانية، ضمن مباريات الأسبوع السابع، تعادل الزيتون ومنافسه اليرموك، بنتيجة 2-2 على ملعب اليرموك البلديّ سجل للزيتون إسماعيل أبو دان في الدقيقة 1، ومسلم السماعنة في الدقيقة 100.

وسجل لليرموك إيهاب سلامة في الدقيقة 10، ورأفت العجوري في الدقيقة 57، وشهد اللقاء إبعاد الحكم لمدافع الزيتون محمد كشكو في الدقيقة 65.

وبذلك، رفع الزيتون إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وبقي اليرموك برصيد 7 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف مع الصلاح، والرضوان، وجماعي رفح، والمشتل.