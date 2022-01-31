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تمهيداً لافتتاحه رسمياً البدء بفرش ملعب الزيتون البلديّ بالإنجيل الاصطناعي

31 كانون ثاني / يناير 2022 09:18

تمهيداً لافتتاحه رسمياً البدء بفرش ملعب الزيتون البلديّ بالإنجيل الاصطناعي
تمهيداً لافتتاحه رسمياً البدء بفرش ملعب الزيتون البلديّ بالإنجيل الاصطناعي

–أعلن القسم الرياضيّ في بلدية غزة، المسؤول عن ملعب اليرموك البلديّ، وعدد من الملاعب الأخرى في غزة، الانتهاء من مشروع انشاء ملعب الزيتون البلديّ، مع البدء بفرش الإنجيل الاصطناعيّ جنوبي غزة، بدعم من صندوق اقراض البلديات بقيمة قاربت على نصف مليون دولار.

وذكر القسم أنّ هذا الملعب سيخدم أندية الزيتون والمجمع الإسلامي وشباب الزيتون، وسيتم افتتاحه مطلع الشهر المقبل، حيث سيساهم في تخفيف العبء عن الأندية التي تعاني من قلة الملاعب وعدم صلاحيتها. وأوضح أنّ هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي يضع خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية الرياضية، ويحرص على التعاون والشراكة مع البلديات، لتنفيذ المشاريع من خلال المؤسسات المانحة ومن خلال صندوق إقراض البلديات.

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