المرور: أربع إصابات طفيفة في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم، أن 7 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت 4 إصابات بجروح طفيفة.
وبينت أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 9 مركبات ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.
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31 كانون ثاني / يناير 2022 09:22
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