المرور: أربع إصابات طفيفة في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم، أن 7 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت 4 إصابات بجروح طفيفة.

وبينت أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 9 مركبات ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.