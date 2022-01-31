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طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة

31 كانون ثاني / يناير 2022 09:56

طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة
طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة

غزة- الرأي

أجرت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.


حيث نفذت الجولة الطواقم الفنية من وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية وهي ضمن لجنة محطات التحلية والمكونة من سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة والاقتصاد ومباحث التموين.


وأفادت الطواقم أنه تم زيارة ١١ محطة خاصة وتم تحرير محضري ضبط لعدم الالتزام بكلورة وتعقيم المياه .


بالاضافة الى متابعة بعض المحطات الخيرية ومحطات المدارس في المحافظة واخذ العينات منها لضمان خلوها من التلوث .


وأكد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة أن الطواقم تقوم بالعديد من الجولات الدورية والمستمرة على محطات تحلية المياه في كافة أنحاء قطاع غزة.

طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة 273000987_10209918555878083_2680219884682055197_n
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