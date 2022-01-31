وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط وتتلف مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية لبنان يعلن تفكيك أكبر شبكة تجسّس للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين شمال وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية تمهيداً لافتتاحه رسمياً البدء بفرش ملعب الزيتون البلديّ بالإنجيل الاصطناعي وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح يرتقي للوصافة بالفوز على الهلال وكالة الرأي الفلسطينية درجات البرد المتجمدة تفترس أطراف الأسرى والسجان لا يرحم وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يتألق ويقود مصر لقلب الطاولة على المغرب وكالة الرأي الفلسطينية طفل لايتجاوز عمره العامين يشتري أثاثاً بقيمة 1700 دولار
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال سلسلة جولات تفتيشية

"مباحث التموين" تضبط وتتلف مواد غذائية فاسدة

31 كانون ثاني / يناير 2022 10:06

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

ضبطت إدارة المباحث العامة - دائرة مباحث التموين خلال جولاتها الميدانية في محافظات قطاع غزة كميات من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وأتلفتها وفق الأصول بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي التفاصيل؛ ضبطت مباحث التموين خلال جولة مشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة شمال غزة 10 أطنان طحين تالف في مخازن أحد التجار تمهيداً لإتلافها وتحويلها إلى "علف حيواني" بناءً على قرار الجهات المختصة.

وفي سياق آخر؛ أوضحت مباحث التموين أنه قسم الأمن الزراعي التابع لها بالتعاون مع وزارة الزراعة، أتلف بقرتين بوزن إجمالي طنًا واحدًا، لعدم صلاحيتهما للاستهلاك الآدمي لدى أحد المزارعين.

وفي سياق منفصل؛ ضبطت دائرة مباحث التموين بشرطة محافظة غزة خلال جولات ميدانية مشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني، طنًا واحدًا من "الفريكة"؛ لمخالفتها المواصفات الفلسطينية من حيث الوزن لدى أحد التجار.

وأشارت مباحث التموين إلى أنه تم إحالة ملفات جميع المخالفين المذكورين إلى الوزارات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟