"مباحث التموين" تضبط وتتلف مواد غذائية فاسدة

غزة - الرأي

ضبطت إدارة المباحث العامة - دائرة مباحث التموين خلال جولاتها الميدانية في محافظات قطاع غزة كميات من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وأتلفتها وفق الأصول بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي التفاصيل؛ ضبطت مباحث التموين خلال جولة مشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة شمال غزة 10 أطنان طحين تالف في مخازن أحد التجار تمهيداً لإتلافها وتحويلها إلى "علف حيواني" بناءً على قرار الجهات المختصة.

وفي سياق آخر؛ أوضحت مباحث التموين أنه قسم الأمن الزراعي التابع لها بالتعاون مع وزارة الزراعة، أتلف بقرتين بوزن إجمالي طنًا واحدًا، لعدم صلاحيتهما للاستهلاك الآدمي لدى أحد المزارعين.

وفي سياق منفصل؛ ضبطت دائرة مباحث التموين بشرطة محافظة غزة خلال جولات ميدانية مشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني، طنًا واحدًا من "الفريكة"؛ لمخالفتها المواصفات الفلسطينية من حيث الوزن لدى أحد التجار.

وأشارت مباحث التموين إلى أنه تم إحالة ملفات جميع المخالفين المذكورين إلى الوزارات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.