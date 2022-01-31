وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تجري جولة للرقابة على آبار بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد لا يزال خطراً وكالة الرأي الفلسطينية مختبر الأندونيسي يجرى أكثر من (436) ألف فحص مخبري خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وتمسك بالأرض والوطن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه و الصليب الأحمر يناقشان تقييم الأثر الصحي للخدمات الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط وتتلف مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة المياه و الصليب الأحمر يناقشان تقييم الأثر الصحي للخدمات الأساسية

31 كانون ثاني / يناير 2022 11:18

سلطة المياه و الصليب الأحمر يناقشان تقييم الأثر الصحي للخدمات الأساسية
سلطة المياه و الصليب الأحمر يناقشان تقييم الأثر الصحي للخدمات الأساسية

غزة- الرأي

زار وفد من الصليب الأحمر مقر سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك في إطار إعداد دراسة تفصيلية عن الأثر الصحي الشامل للخدمات الأساسية من منظور الصحة العامة في قطاع غزة كجزء من برنامج القدرة على الصمود في غزة الذي تنفذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


وقد شارك في الوفد خبراء دوليين ومحليين من الصليب الأحمر برئاسة السيد "تامو فان جاستيل" مدير برنامج الصمود في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


حيث كان في استقبالهم م. بهاء الدين الأغا مدير عام حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة والذي أعطى نبذة عن الخدمات الأساسية في قطاعي البيئة والمياه التي تمس الصحة العامة، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تقديم هذه الخدمات ووصولها للمستهدفين بها. وأثر تقطع تقديم هذه الخدمات على الصحة العامة والبيئة بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة.


جدير بالذكر أن معظم الخدمات الأساسية في قطاعي المياه والبيئة في محافظات غزة تعرضت وتتعرض لاستهداف مباشر أو غير مباشر من الاحتلال ما يتسبب في أثر سلبي كبير على الصحة العامة والبيئة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟