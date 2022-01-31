سلطة المياه و الصليب الأحمر يناقشان تقييم الأثر الصحي للخدمات الأساسية

غزة- الرأي

زار وفد من الصليب الأحمر مقر سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك في إطار إعداد دراسة تفصيلية عن الأثر الصحي الشامل للخدمات الأساسية من منظور الصحة العامة في قطاع غزة كجزء من برنامج القدرة على الصمود في غزة الذي تنفذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وقد شارك في الوفد خبراء دوليين ومحليين من الصليب الأحمر برئاسة السيد "تامو فان جاستيل" مدير برنامج الصمود في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



حيث كان في استقبالهم م. بهاء الدين الأغا مدير عام حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة والذي أعطى نبذة عن الخدمات الأساسية في قطاعي البيئة والمياه التي تمس الصحة العامة، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تقديم هذه الخدمات ووصولها للمستهدفين بها. وأثر تقطع تقديم هذه الخدمات على الصحة العامة والبيئة بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة.



جدير بالذكر أن معظم الخدمات الأساسية في قطاعي المياه والبيئة في محافظات غزة تعرضت وتتعرض لاستهداف مباشر أو غير مباشر من الاحتلال ما يتسبب في أثر سلبي كبير على الصحة العامة والبيئة.

