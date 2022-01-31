وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تجري جولة للرقابة على آبار بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد لا يزال خطراً وكالة الرأي الفلسطينية مختبر الأندونيسي يجرى أكثر من (436) ألف فحص مخبري خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وتمسك بالأرض والوطن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه و الصليب الأحمر يناقشان تقييم الأثر الصحي للخدمات الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط وتتلف مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال مشاركته في الملتقى الدولي لمناهضة التطبيع الرياضي في بيروت

"هنية": الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وتمسك بالأرض والوطن

31 كانون ثاني / يناير 2022 11:21

"هنية": الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وتمسك بالأرض والوطن

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وإصرار بأن الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه وبوطنه، رغم التحديات التي يواجهها والتي تبدأ بالاعتقال ولا تنتهي بحرمان اللاعبين الفلسطينيين من السفر والمشاركات الخارجية.

وجاء حديث هنية خلال مشاركته في الجلسة الأولى "الرياضة بين التضامن ومناهضة التطبيع"، ضمن فعاليات الملتقى الدولي لمناهضة التطبيع الرياضي المقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار هنية خلال حديثه في الجلسة بحضور كبار الشخصيات الرياضية والرياضيين المكرمين لرفضهم التطبيع إلى التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، وما يمارسه الاحتلال بحق الرياضيين واستهدافهم طوال السنوات الماضية وارتقاء مئات الشهداء من الأبطال الرياضيين، كما تطرق لاستهداف وتدمير الملاعب والأندية والمرافق الرياضية.

وأوضح أن الرياضة الفلسطينية رغم هذه التحديات تؤدي دورا مهما في احتضان الشباب والارتقاء بالمواهب وأصبح اللاعب الفلسطيني قادرا على خوض الاحتراف في الأندية العربية والأوروبية.

وقدم هنية الشكر لكل الرياضيين الذين رفضوا التطبيع مع الاحتلال وقدموا أروع الصور في التضامن مع فلسطين وإيصال رسالة لكل العالم برفض الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني.

272039514_1073231853471449_8944124533962172905_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟