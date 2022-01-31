"هنية": الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وتمسك بالأرض والوطن

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وإصرار بأن الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه وبوطنه، رغم التحديات التي يواجهها والتي تبدأ بالاعتقال ولا تنتهي بحرمان اللاعبين الفلسطينيين من السفر والمشاركات الخارجية.

وجاء حديث هنية خلال مشاركته في الجلسة الأولى "الرياضة بين التضامن ومناهضة التطبيع"، ضمن فعاليات الملتقى الدولي لمناهضة التطبيع الرياضي المقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار هنية خلال حديثه في الجلسة بحضور كبار الشخصيات الرياضية والرياضيين المكرمين لرفضهم التطبيع إلى التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، وما يمارسه الاحتلال بحق الرياضيين واستهدافهم طوال السنوات الماضية وارتقاء مئات الشهداء من الأبطال الرياضيين، كما تطرق لاستهداف وتدمير الملاعب والأندية والمرافق الرياضية.

وأوضح أن الرياضة الفلسطينية رغم هذه التحديات تؤدي دورا مهما في احتضان الشباب والارتقاء بالمواهب وأصبح اللاعب الفلسطيني قادرا على خوض الاحتراف في الأندية العربية والأوروبية.

وقدم هنية الشكر لكل الرياضيين الذين رفضوا التطبيع مع الاحتلال وقدموا أروع الصور في التضامن مع فلسطين وإيصال رسالة لكل العالم برفض الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني.