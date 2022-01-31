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مختبر الأندونيسي يجرى أكثر من (436) ألف فحص مخبري خلال 2021

31 كانون ثاني / يناير 2022 11:27

مختبر الأندونيسي يجرى أكثر من (436) ألف فحص مخبري خلال 2021
مختبر الأندونيسي يجرى أكثر من (436) ألف فحص مخبري خلال 2021

غزة- الرأي

ذكر التقرير السنوي الصادر عن دائرة المختبر وبنك الدم بمستشفى الاندونيسي، أنه تم اجراء أكثر 436 ألف فحص مخبري خلال عام (2021).


وأوضح مدير دائرة المختبر وبنك الدم في المستشفى أ. كايد احمد بأن عدد وحدات الدم التي تم جمعها خلال العام المنصرم بلغت(2905) وحدة، فيما بلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته المصروفة للمرضي أكثر من 4 الاف وحدة، فيما تم صرف أكثر من 950 وحدة دم ومشتقاته لمستشفى كمال عدوان.


وقال إن المستشفى شهد هذا العام توسع في الخدمات والأسرة كافتتاح مركز نورة الكعبي لغسيل الكلي واضافة عدد من الاسرة بالطوابق الجديدة للمستشفى ادي الي زيادة في طلب الفحوصات المخبرية الكلي بالإضافة الي جائحة كورونا والعدوان على غزة، بالإضافة الى تجهيز مختبر لجمع العينات واجراء بعض الفحوصات تزامنا مع افتتاح العيادات بالمستشفى اليمني السعيد تسهيلا على المريض.

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