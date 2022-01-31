وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تجري جولة للرقابة على آبار بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد لا يزال خطراً وكالة الرأي الفلسطينية مختبر الأندونيسي يجرى أكثر من (436) ألف فحص مخبري خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وتمسك بالأرض والوطن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه و الصليب الأحمر يناقشان تقييم الأثر الصحي للخدمات الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط وتتلف مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة المياه تجري جولة للرقابة على آبار بلدية غزة

31 كانون ثاني / يناير 2022 12:00

سلطة المياه تجري جولة للرقابة على آبار بلدية غزة
سلطة المياه تجري جولة للرقابة على آبار بلدية غزة

غزة- الرأي

أجرت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة جولة رقابية على مجموعة من الآبار التابعة لبلدية غزة المتواجدة في منطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة.


حيث قام فريق وحدة الرقابة بالجولة للتعرف على جودة المياه وطبيعة عمل الآبار، ودورية صيانتها، ورصد أبرز الملاحظات الفنية عن عملها.


حيث تنفذ الطواقم الفنية العاملة في سلطة المياه وجودة البيئة مجموعة من الجولات بشكل دوري مستمر، في ظل ندرة الموارد المائية في قطاع غزة، والتعدي العشوائي على الخزان الجوفي من خلال حفر الآبار بشكل عشوائي.


واعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة أن مشكلة ملوحة المياه هي واقع نعيشه في كافة محافظات قطاع غزة، مؤكدا أن التعاون يعتبر تعاونا وثيقا بين سلطة المياه وجودة البيئة وبلدية غزة وكافة بلديات القطاع لتوفير خدمة مائية للمواطن الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟