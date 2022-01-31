سلطة المياه تجري جولة للرقابة على آبار بلدية غزة

غزة- الرأي

أجرت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة جولة رقابية على مجموعة من الآبار التابعة لبلدية غزة المتواجدة في منطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



حيث قام فريق وحدة الرقابة بالجولة للتعرف على جودة المياه وطبيعة عمل الآبار، ودورية صيانتها، ورصد أبرز الملاحظات الفنية عن عملها.



حيث تنفذ الطواقم الفنية العاملة في سلطة المياه وجودة البيئة مجموعة من الجولات بشكل دوري مستمر، في ظل ندرة الموارد المائية في قطاع غزة، والتعدي العشوائي على الخزان الجوفي من خلال حفر الآبار بشكل عشوائي.



واعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة أن مشكلة ملوحة المياه هي واقع نعيشه في كافة محافظات قطاع غزة، مؤكدا أن التعاون يعتبر تعاونا وثيقا بين سلطة المياه وجودة البيئة وبلدية غزة وكافة بلديات القطاع لتوفير خدمة مائية للمواطن الفلسطيني.