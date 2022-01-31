تعليم الوسطى تنظم لقاءً تدريبياً لتوظيف السبورة الذكية في تدريس الرياضيات

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة تدريبية بعنوان "توظيف السبورة الذكية في تدريس الرياضيات" لعدد من معلمي مبحث الرياضيات لتطوير مهاراتهم في استخدام السبورة الذكية في شرح وتبسيط منهج الرياضيات وما يحتويه من موضوعات ودروس، يحاضر في الدورة مشرف الرياضيات د. حسني العتال، وذلك بمكتبة مدرسة البلعاوي الثانوية للبنين.



و قال العتال أن مديرية التربية والتعليم حريصة على تطوير مهارات وقدرات المعلمين وخاصة معلمي مبحث الرياضيات وذلك عبر تدريبهم على استخدام أحدث وسائل وبرامج التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار جهود، وأضاف أن الدورة تشتمل أيضاً على التدريب على البرنامج التفاعلي Clever math من خلال السبورة التفاعلية .



وتحدث العتال عن دور التكنولوجيا في تطوير المسيرة التعليمية بما ينعكس على مستوى الطلبة، وأوضح بأنه سيتم بعد ذلك تنفيذ حصص تطبيقية في منهاج الرياضيات في المدارس المستهدفة، بهدف تنمية قدرات المعلمين في توظيف السبورة الذكية والبرامج التفاعلية في عمليات التعليم والتعلم لما له من أثر كبير على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو التعليم.